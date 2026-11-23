Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, ilçe genelindeki ulaşım ağını modernize etmek amacıyla başlatılan sıcak asfalt serim çalışmaları Bademli Mahallesi ve Asri Mezarlık Yolu’nda devam ediyor.

Bolvadin Belediyesi tarafından ilçe sakinlerinin yaşam kalitesini artırmak, yolları daha konforlu ve güvenli hale getirmek amacıyla yürütülen altyapı ve üstyapı yatırımları sürüyor. Ekipler, program dahilinde Bademli Mahallesi ile Asri Mezarlık Yolu güzergahında başlattıkları sıcak asfalt çalışmalarını tamamlamak için mesai harcıyor. İlçenin her mahallesine ve sokağına eşit hizmet götürme hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, deforme olan yollar yenilenerek vatandaşların kullanımına sunuluyor.

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Belediye yetkililerinden yapılan açıklamada, verilen sözlerin kalıcı eserlere dönüştürülmesi adına saha çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda şehrin dört bir yanında aralıksız süreceği belirtildi.