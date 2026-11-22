Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) seçimlerinde oy verme işlemi başladı. 35 meslek grubunda 5 bin 480 şirket temsilcisinin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde, başkan adayları mevcut Başkan Hüsnü Serteser ve Önder Artuk da sandık başına giderek oylarını kullandı.

ATSO’da yeni dönem yönetiminin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemi saat 09.00 itibarıyla başladı. Toplam 35 meslek grubunda 5 bin 480 şirket temsilcisinin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde, mevcut başkan Hüsnü Serteser ile başkan adayı Önder Artuk da oy kullandı.

Serteser 2 numaralı sandıkta, Artuk ise 17 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

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Saat 17.00’ye kadar devam edecek oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar açılarak oy sayımına geçilecek.