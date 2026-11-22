Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, okul ve kurumların gıda işletmelerinde görev yapan personellere yönelik hijyen eğitimi düzenlendi.

İscehisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda güvenilirliğinin sağlanması ve hijyen kurallarının doğru uygulanması amacıyla eğitim gerçekleştirildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen eğitimde, ilçedeki okul ve kurumların gıda işletmelerinde çalışan personele kişisel hijyen, doğru el yıkama yöntemleri, gıdaların hazırlanması ve muhafaza edilmesi konularında bilgiler aktarıldı. Eğitimde ayrıca çalışma alanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı.