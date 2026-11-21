Cadde ve sokaklarda ağaç budama çalışmaları sürüyor
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir çok cadde ve sokak da belediye tarafından ağaç budama çalışması gerçekleştirilirken, çalışmada çok sayıda personelin görev aldığı belirtildi.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde bir çok cadde ve sokak da belediye tarafından ağaç budama çalışması gerçekleştirilirken, çalışmada çok sayıda personelin görev aldığı belirtildi.
Bolvadin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler ekipleri tarafından, ilçedeki TOKİ konutları bölgesinde ağaç budama çalışması gerçekleştirildi. İlçe genelinde çevre düzeni ve yeşil alanların bakımına yönelik faaliyetlerini sürdüren belediye ekipleri, TOKİ konutları çevresinde bulunan ağaçlarda budama çalışması yaptı. Gerçekleştirilen çalışmalarla ağaçların sağlıklı gelişiminin desteklenmesi, çevre düzeninin korunması ve bölge sakinleri için daha bakımlı bir yaşam alanı oluşturulması hedeflendi.
Bolvadin Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ise ilçe genelinde yeşil alanların korunması ve çevre düzeninin iyileştirilmesine yönelik çalışmaların program dahilinde devam edeceği belirtildi.
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