Kaza, D-260 kara yolunun Bayat ilçesi Tavşantepe mevkisinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Çevik yönetimindeki 06 BE 9404 plakalı otomobil, binilmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler otomobildeki Armin Berge Bilen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mehmet Çevik ve Fatma Çevik ise ilk müdahalenin ardından ambulansla götürüldükleri İscehisar Kara Mehmet Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

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