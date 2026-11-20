Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde devrilen otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde devrilen otomobildeki çocuk hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
M.Ç. (61) idaresindeki 06 BE 9404 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Tavşantepe mevkisinde devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobildeki F.Ç. (62) ile A.B.B. (9) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan A.B.B. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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