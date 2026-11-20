Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde lise öğrencileri, "Sandık Kokan Değerler" projesiyle yöresel kıyafet ve çeyiz eşyalarını inceledi.

Sinanpaşa Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri kapsamında hazırladıkları "Sandık Kokan Değerler" projesiyle ilçe merkezi ve köylerdeki kadınların yöresel kıyafet ve çeyiz eşyalarını araştırdı.

Danışman öğretmen Yasemin Yıldırım ile öğrenciler, proje kapsamında sandıklardan çıkan pullu sıkma, üç etek ve başlık gibi geleneksel kıyafetlerin yanı sıra yaklaşık 100 yıllık gelinlik ve başlıkları da inceledi.

Yıldırım, öğrenciler için anlamlı bir proje olduğunu düşündüklerini kaydetti.