Afyonkarahisar’da ART Geri Dönüşüm firmasının desteğiyle mahalle muhtarlığına kurulan manuel iade noktası ile toplanacak cam ve pet şişelerden elde edilecek gelir, sokak hayvanları için kullanılacak.

ART Geri Dönüşüm firmasının da desteğiyle muhtarlıkta kurulan manuel iade noktasıyla vatandaşların geri dönüşüme kazandırdığı içecek şişelerinden elde edilen gelir sokak hayvanları için harcanacak. Proje çerçevesinde kent merkezi Osmangazi Mahallesi'nde manuel iade noktası kuruldu. Vatandaşların büyük destek verdiği geri dönüşüm noktasında cam, alüminyum ve plastik şişeler Mahalle Muhtarı Arif Zenger, ART firmasına teşekkür ettiğini ifade ederek, "Mahalle olarak geri dönüşüm malzemelerini çevre ve sokak hayvanları için alıyoruz. Bunları biz doğayı korumak için aldığımız şişeleri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) ART tesisine gönderiyoruz. Götürdüğümüz malzemeler orada geri dönüşüm işlemine tabi tutuluyor. Gelirlerini kedi ve köpekler için kullanacağız. Benim kendi kedilerimde var. Onlara da malzeme alacağız" dedi.

REKLAM

"Afyonkarahisar’da günlük ortalama 200 bine yakın iade alıyoruz"

ART Grup Depozito Yönetim Sistemeleri Koordinatörlerinden Mert Karayılmaz ise firma olarak Türkiye’de 6 kentte hizmet veriyoruz. Afyonkarahisar’da geri dönüşüm konusunda hevesli bir çalışmaya başladıklarını ifade eden Karayılmaz, "Firma olarak manuel iade noktaları sayımızı arttırıyoruz. Gönüllü olarak görev almak isteyen bütün vatandaşlarımıza da destek oluyoruz. Afyonkarahisar’da günlük ortalama 200 bine yakın iade alıyoruz. Bu ülke genelinde güzel bir rakam. Bunu diğer şehirlerde de arttırmayı hedefliyoruz. Bu rakamlar aynı zamanda çevrenin korunması için güzel bir sayı" diye konuştu.