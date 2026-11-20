Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
Giriş: 20.11.2026 - 10:44 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emirdağ ilçe merkezinde durdurduğu otomobilde arama yaptı.
Ekipler, araçta 114 bin 475 sentetik hap ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan D.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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