Afyonkarahisar Bolvadin Belediyesi tarafından kış mevsimi öncesinde ilçedeki ihtiyaç sahibi 162 çocuğa mont ve kışlık bot hediye edildi.

Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı’nın öncülüğünde yürütülen çalışma kapsamında, ilçedeki ihtiyaç sahibi 162 çocuğun kışlık giyim desteği sağlandı. Başkan Aynacı’nın talimatlarıyla kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün, faaliyete başladığı günden bu yana engelli bireylerden yaşlılara, yetim ve öksüz çocuklardan dar gelirli ailelere kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürdüğü kaydedildi.

Sosyal belediyecilik çalışmalarına ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Aynacı, şunları söyledi:

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"Bizim belediyecilik anlayışımızda hiçbir hemşehrimiz yalnız, hiçbir çocuğumuz sahipsiz değildir. Bir çocuğumuzun yüzündeki tebessüm, bir büyüğümüzün hayır duası bizim için her şeyden kıymetlidir. Bolvadin’imizin hangi mahallesinde, hangi sokağında ihtiyaç sahibi bir hemşehrimiz varsa yanında olmaya, derdine derman olmaya devam edeceğiz. Çünkü biz, yalnızca şehrimize değil, gönüllere de hizmet etmeye talibiz. Biz Bolvadin’in hizmetkârıyız."