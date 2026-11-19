Polis 114 bin 475 adet uyuşturucu hap ele geçirdi
Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 114 bin 475 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Afyonkarahisar’da polis tarafından durdurulan otomobilde yapılan aramada 114 bin 475 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri tarafından Emirdağ ilçesinde şüpheli bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada 114 bin 475 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili D.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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