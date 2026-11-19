Alınan bilgiye göre, M.Ç. husumetli olduğu amcasının oğlu Ümit Ç'yi Akyuva köyünde tabancayla vurdu. Cinayet zanlısı, daha sonra aynı tabancayla olay yerinde intihar girişiminde bulundu.

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