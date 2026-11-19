Yapılacak çalışmalarla birlikte göle ulaşımda yaşanan güçlüklerin giderilmesinin hedeflendiğini belirten Başkan Aynacı, vatandaşların Eber Gölü’ne daha rahat ve konforlu şekilde ulaşabilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılacağını ifade etti.

Eber Gölü Yaşatma Derneği Başkanı Hüsnü Kalay ve yönetim kurulu üyeleri Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı’yı makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Eber Gölü’ne ulaşımda yaşanan sorunlar gündeme geldi. Dernek Başkanı Hüsnü Kalay, göle ulaşımı sağlayan yollarda yaşanan sıkıntıları dile getirerek yolların iyileştirilmesi yönündeki taleplerini Başkan Aynacı’ya iletti.

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