Ekipler, kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası ile 30 bin lira adli para cezası bulunan C.A'yı ilçe merkezinde yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte 5 bisiklet ve motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

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