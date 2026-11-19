Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde görev süresinin sona ermesi dolayısıyla Kaymakam Merve Bayri, kaymakamlık personeliyle bir araya gelerek vedalaştı.

Başmakçı’da yürüttüğü görev süresini tamamlayan Kaymakam Merve Bayri, veda ziyareti kapsamında ilçe kaymakamlığı personeliyle bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Kaymakam Bayri, mesai arkadaşlarıyla tek tek tokalaşarak helallik istedi.

Görev süresi boyunca ilçeye sunulan hizmetlerde ekibin büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Kaymakam Bayri, şu ifadeleri kullandı:

"Görevim boyunca Başmakçılı vatandaşlarımıza en iyi kamu hizmetini sunabilmek için hep birlikte gayret gösterdik. Mesai mefhumu gözetmeksizin gösterdiğiniz özveri, gayret ve kamu hizmetlerine sunduğunuz değerli katkılardan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışma ve aile hayatınızda başarılar, sağlık ve esenlikler dilerim."

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Personel ise Kaymakam Bayri’ye ilçeye yapmış olduğu hizmetler, projeler ve yapıcı yönetim anlayışı dolayısıyla teşekkür ederek yeni görev yerinde ve hayatında başarı dileklerini iletti.

Program, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.