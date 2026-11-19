Sokak ortasında 15 kişinin birbirine girdiği kavga kamerada Genç kadın aldığı darbelerden sonra uzun süre ayağı kalkamadı
Afyonkarahisar'da üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Erenler Mahallesi'nde yaklaşık 15 kişiden oluşan iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Ortaya çıkan görüntüler, şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.
Afyonkarahisar’da üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Erenler Mahallesi’nde yaklaşık 15 kişiden oluşan iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı. Ortaya çıkan görüntüler, şiddetin boyutunu gözler önüne serdi.
Olay, geçtiğimiz 18 Kasım Çarşamba günü sabah erken saatlerde Erenler Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 15 kişiden oluşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine girdi.
Aralarında kadınların da bulunduğu gruptakilerin, yere düşen bir kişiyi tekmelerle darp ettiği görüldü. Kavgaya kadınların da dahil olduğu olayda, aldığı darbeler sonucu yere düşen bir kadın uzun süre yerden kalkamadı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavgayı sonlandırırken, sağlık ekipleri ise kavganın devam etmesi nedeniyle ilk etapta yaralılara müdahale edemedi. Olayda darp sonucu yaralanan 3 kişi, ekiplerin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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