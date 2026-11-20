Kaymakam Ahmet Turan Gel'in önümüzdeki günlerde kurum ziyaretleri gerçekleştirerek ilçedeki devam eden projeleri ve vatandaşların taleplerini yerinde incelemesi bekleniyor.

İçişleri Bakanlığının onayı ile Başmakçı Kaymakamlığına atanan Ahmet Turan Gel, ilçedeki mesaisine başladı. Görevine başlamasının ardından ilçe kurum amirleri ve personeli tarafından karşılanan Kaymakam Gel, ilçenin genel durumu ve yürütülen kamu hizmetleri hakkında ilk bilgileri aldı.

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