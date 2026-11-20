Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Mütevelli Heyeti Toplantısı, Sultandağı Kaymakamı Muhammet Çınarka başkanlığında gerçekleştirildi.

Sultandağı Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; mütevelli heyet üyeleri ve vakıf yetkilileri katıldı.

Toplantıda, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yürütülen sosyal yardım çalışmaları, mevcut başvuruların değerlendirilmesi ve vakıf hizmetlerinin daha etkin ulaştırılmasına yönelik gündem maddeleri ele alındı. İhtiyaç sahibi ailelerin durumlarının incelendiği toplantıda, ilgili yardım taleplerinin karara bağlandığı belirtildi.

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Toplantının, ilçedeki sosyal dayanışma faaliyetlerinin planlanması ve ihtiyaç sahiplerine desteklerin sürdürülmesi amacıyla düzenli olarak devam ettiği kaydedildi.