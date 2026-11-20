Zabıta yetkilileri, halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının gözetilmesi amacıyla denetimlerin ilçe genelinde düzenli olarak devam edeceği belirtildi.

Vatandaşların güvenli, sağlıklı ve standartlara uygun alışveriş yapabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde zabıta ekipleri işletmeleri titizlikle inceledi. Kontroller kapsamında; satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri, fiyat etiketleri, raf ile kasa fiyatları arasındaki uyum, genel temizlik ve hijyen şartları ile iş yeri düzenine bakıldı.

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