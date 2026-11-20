Afyonkarahisar Çay Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, KÖYDES programı kapsamında Yeşilyurt köyü içi yollarında tamamlanan kilit parke ve bordür taşı çalışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Kaymakam Türker’e tamamlanan yolların incelemeleri sırasında İlçe Özel İdare Müdürü Yakup Güçlü ve Yeşilyurt Köyü Muhtarı eşlik etti. Köy içi yollardaki çalışmaların ardından Kaymakam Türker, İl Özel İdaresi tarafından ilçeye tahsis edilen parke taşlarının döşendiği alanda da incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında bilgi alan ve vatandaşlarla sohbet eden Kaymakam Türker, şunları söyledi:

"Köyümüzde yapımı tamamlanan toplamda bin 710 metrekare kilit parke ve 531 metre bordür taşı yapımını yerinde kontrol etmek üzere geldik. Yapılan hizmetten halkımız memnun ve iş tamamlandı. Ayrıca İl Özel İdaresinin ilçemize verdiği parkenin 300 metrekarelik kısmı köyümüzde hizmet veren Sosyal Yardımlaşma Merkezi (SODAM) binasının çevresine döşendi. Köyümüze ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun."