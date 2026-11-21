Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde görevli Araştırma Görevlisi Hakan Yılmaz tarafından çekilen görüntülerde, kentin farklı noktalarındaki sonbahar güzellikleri gözler önüne serildi. Ağaçların sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen yapraklarının güneş ışığıyla buluşmasıyla ortaya çıkan manzaralar adeta görsel şölen oluşturdu. Sonbaharın tüm güzelliklerini yansıtan görüntüler izleyenlerin beğenisini topladı.

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