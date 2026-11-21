Afyonkarahisar'da yağmur etkili oldu
Meteorolojinin uyarılarının ardından Afyonkarahisar'da beklenen sağanak yağış öğle saatlerinde etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte etkili olan fırtına ise kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Meteorolojinin uyarılarının ardından Afyonkarahisar’da beklenen sağanak yağış öğle saatlerinde etkili olmaya başladı. Yağışla birlikte etkili olan fırtına ise kentte hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden bastıran sağanak nedeniyle birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluştu. Araç sürücüleri ve yayalar su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Şemsiyesiz dışarı çıkan bazı vatandaşlar, başlarını ceketleriyle ve yanlarında bulunan çantalarla kapatarak yağmurdan korunmaya çalıştı.
Yağışla birlikte sıcaklıklarda hissedilir derecelerde azaldı. Gün içerisinde termometreler 12 derecelere kadar düşerken, fırtınada etkili oldu.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.