Afyonkarahisar'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında 11 proje destek almaya hak kazandı. Projelerin 7'sinin Afyon Kocatepe Üniversitesi, 4'ünün ise Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlandığı belirtildi.

Afyonkarahisar'da üniversite öğrencilerinin hazırladığı 11 proje, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ÜNİDES programının 7. döneminde destek almaya hak kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, üniversite öğrenci kulüp ve topluluklarının projelerine destek sağlamak amacıyla yürütülen programın sonuçlarının açıklandığı belirtildi. Bu kapsamda Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden (AKÜ) 7, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden (AFSÜ) 4 olmak üzere toplam 11 projenin destekleneceği kaydedildi. ÜNİDES kapsamında yerel projelere 85 bin TL, ulusal projelere ise 135 bin TL'ye kadar maddi destek sağlandığı bildirildi. Programla üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif alanlarda hazırladıkları projelerin hayata geçirilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, destek almaya hak kazanan öğrenci kulüp ve topluluklarının üyeleri ile danışman akademisyenler tebrik edilerek çalışmalarında başarılar dilendi.