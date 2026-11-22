İscehisar'da vatandaşlar sabah namazında buluştu
Afyonkarahisar'ın İscehisar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmalarının altıncısı Selçuklu Camii'nde gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar’ın İscehisar İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen sabah namazı buluşmalarının altıncısı Selçuklu Camii’nde gerçekleştirildi.
İscehisar İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen sabah namazı buluşmaları devam ediyor. Bu kapsamda Selçuklu Camii’nde gerçekleştirilen programda vatandaşlar sabah namazında bir araya geldi.
İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, kış aylarında da devam eden programlarla vatandaşların haftada bir kez sabah namazında buluşmalarının amaçlandığı belirtildi. Açıklamada, programa katılan ve organizasyona maddi manevi destek sağlayan vatandaşlara teşekkür edildi.
Sabah namazı buluşmalarının gelecek hafta Çalışlar Köyü Merkez Camii’nde gerçekleştirileceği belirtilerek, tüm vatandaşlar programa davet edildi.
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