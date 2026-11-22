ATSO’da yeni dönem yönetiminin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemi saat 09.00 itibarıyla başladı. Toplam 35 meslek grubunda 5 bin 480 şirket temsilcisinin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimlerde, mevcut başkan Hüsnü Serteser ile başkan adayı Önder Artuk yarışırken, saat 17.00 itibarıyla sandıklar kapandı.

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