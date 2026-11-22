Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Koray Yılmazgil, Zafer Özmen
Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Mayer, Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Kocic, Safronova, Milanova, Damla Tokman (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef, Berrak Deniz Kakaşçı, Buket Yılmaz, Alonzo)
Göztepe Yuppo: Liabiodkina, Zhuang, Selvi Nur Gökbudak, Ezgi Bektaş, Zeynep Sude Demirel, Prasalova (Tuna Aybüke Özel, Latham, Sude Benli, Vaganova, Astashina, Burçin Eflin Toraman)
Setler: 25-16, 25-21, 25-23
Süre: 94 Dakika (28, 32, 34)
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