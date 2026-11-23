AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, insanın hayatının bazen okuduğu bir cümle, kelime ve kitapla değişebildiğini belirterek, "Hayatınıza yön vermek için bu kütüphaneyi çok iyi bir şekilde kullanmanızı arzu ediyoruz." dedi.

Şule Yüksel Şenler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı da olan Usta, Yakup Evren Ortaokulu'nda, vakıf tarafından "Şule Yüksel Şenler Okul Kütüphaneleri" projesi kapsamında hayata geçirilen kütüphanenin açılış törenine katıldı.

Öğrencilerle sohbet eden Usta, açılışta, vakfın Şule Yüksel Şenler'in vefatından sonra 2020'de kurulduğunu söyledi.

Vakfın Onursal Başkanlığını Emine Erdoğan'ın yaptığına değinen Usta, şunları kaydetti:

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"Şule Hanım da aslında topluma yön veren, toplumu değiştirmeye çalışan, liderlik yapan, bir bakıma öğretmenlik yapan, etrafında binlerce insanı yetiştirmeye çalışan genç bir hanımefendiydi. 15 yaşlarında yazmaya başladı. Köşe yazılarıyla dikkati çekti. Yazdığı köşe yazıları sonrasında kitaplarını yazmaya başladı. Zorlu bir hayatı, zorlu bir mücadelesi vardı. 1950'lerin, 60'ların Türkiye'sinde, pek çok yasakların olduğu Türkiye'nin önünde kendi başına dimdik ayakta durmayı beceren, bir mücadeleyi güden ve bu mücadeleden de bugüne kadar miras bırakan kıymetli ve lider bir hanımefendiydi."

- "En önem verdiği şey okumak ve yazmaktır"

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Usta, Şenler'in daha iyi tanınabilmesi, genç neslin onu duyması ve öğrenmesi için vakfın faaliyetlerine devam ettiğini, okullara kütüphane açarak hatırasını yaşatmak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çünkü en önem verdiği şey okumak ve yazmaktır. Okuyup yazdıklarını, öğrendiklerini başkasına anlatmak ve öğretmekle kendisini tanımlayabiliriz. Bu kütüphane sizlerin çocuklar. İstediğiniz gibi kullanın. Bol bol okuyun, öğrenin, birbirinize iyi örnekler olarak daha da iyisini yapmak için büyük bir çaba ve gayret içerisinde olun diyoruz. İnsanın hayatı bazen okuduğunuz bir cümleyle, bir kelimeyle, bir kitapla değişebilir. Hayatınıza yön vermek için bu kütüphaneyi çok iyi bir şekilde kullanmanızı arzu ediyoruz. Biliyorum, dijital ortam var artık. Eskisi gibi değil. Kitaplara bakmak bazen sıkıcı bile gelebilir. Bu kütüphaneler ve kitaplar olmasaydı, o dijital ortamdaki bilgilerin hiçbirinin olmayacağını unutmamanız gerekir. Onların hepsinin kaynağı ve temeli aslında yıllarca emek verip, diz çürütüp, alın teri döküp, göz nuru döküp o kitapları yazanlar sayesinde o dijital bilgilere ulaşıyorsunuz. O yüzden kütüphanelerin ve kitapların değerini ve kıymetini çok daha iyi bilmeliyiz. Hepimiz bu hayattan ayrılırken arkamızda güzel bir cümle, güzel bir söz bırakarak ayrılmalıyız. Bu kütüphane sayesinde çocukların ufku, geleceği değişsin ve büyüsün istiyoruz."

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Daha sonra İl Milli Eğitim Müdür Vekili İbrahim Badak, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Hasan Arslan ve İbrahim Yurdunuseven konuşma yaptı.

Törene Usta'nın yanı sıra Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.