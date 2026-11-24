Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğretmen Hilal Mete, Öğretmenler Günü’nde unutulmadı. Hilal Mete'nin eşi Şahin Mete, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde eşinin mezarını ziyaret ederek dua edip, çiçek bıraktı.

Geçtiğimiz 5 Kasım’da İhsaniye ilçesinde meydana gelen olayda, cinayet zanlısı Arif Sefa Ö. tarafından pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybeden 8 kişiden biri olan öğretmen Hilal Mete, Öğretmenler Günü’nde de unutulmadı. Eşinin mezarına çiçekler bırakan Şahin Mete, mezar başında dua ederek bir süre eşinin başından ayrılmadı. Eşinin mezarı başında duygu dolu anlar yaşayan acılı öğretmen, verdiği röportaj sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

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"Söyleyecek bir şey yok, sözün bittiği yerdeyiz"

Karısını kaybetmenin acısını yüreğinde taşıyan Şahin Mete, yaşadığı büyük üzüntüyü anlatırken röportaj sırasında gözyaşlarına boğuldu. Karısının çok iyi bir insan olduğunu söyleyen Mete, "Eşim gerçekten çok iyi bir insandı. Böyle menfur bir saldırıda kaybetmek bizleri çok üzdü. İnşallah bir daha böyle şeyler olmaz ve böyle kötü olaylar yaşanmaz. Başta şehit olan, Hakk’ın rahmetine kavuşan öğretmenlerimizin mekanları cennet olsun. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" dedi.

Acılı baba Lütfü Yemişli de yaşadıkları acının tarifinin olmadığını belirterek, "Söyleyecek bir şey yok, sözün bittiği yerdeyiz. Olmaması gereken bir şey yaşadık. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun" diye konuştu.