GÜNCELLEME - Eber Gölü'ndeki sazlık alanda çıkan yangın söndü
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü sazlık alanında çıkan yangın söndü.
Giriş: 24.11.2026 - 15:22 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Bolvadin, Çay ve Sultandağı ilçeleri arasındaki Eber Gölü sazlık alanında çıkan yangın söndü.
Göl kıyısındaki sazlıklar, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Alevleri görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Bölgeye, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın yağışın ardından söndü.
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