Başkan Aynacı Öğretmenler Günü'nde eğitimcileri unutmadı
Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı ve Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bayram, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş'i makamında ziyaret etti.
Afyonkarahisar Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı ve Belediye Başkan Yardımcısı Sadri Bayram, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş’i makamında ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette Başkan Derviş Aynacı, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü nezdinde ilçede görev yapan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü’nü kutladı. Aynacı, ziyaret kapsamında İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş’e çiçek takdim etti.
Keleş ise nazik ziyaretleri ve iyi dilekleri dolayısıyla Başkan Aynacı ve Bayram’a teşekkür etti.
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