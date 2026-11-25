Toplantıda birliğin 2027 yılı bütçesi görüşülerek kabul edildi. Dinar Kaymakamı Mehmet Naim Akgül başkanlığında düzenlenen toplantıya, İl Genel Meclisi üyeleri ile köy muhtarları katıldı. 2027 yılı birlik bütçesi görüşmeleri gündemiyle toplanan mecliste, köylere yönelik planlanan yatırım ve hizmet kalemleri değerlendirildi. Yapılan müzakerelerin ardından Dinar Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2027 yılı bütçesi oy birliğiyle kabul edilerek karara bağlandı.

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