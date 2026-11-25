Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde organik kanatlı yetiştiriciliği ve denetim süreçlerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Organik Tarım Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin Organik Tarım birimlerinde görev yapan teknik personeller katıldı.

Toplantıda organik kanatlı yetiştiriciliğinde uyulması gereken kurallar, üretim aşamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim süreçlerinde uygulanacak yöntemler ele alındı. Toplantıda ayrıca organik üretim uygulamalarının değerlendirilmesi ve denetimlerin etkin yürütülmesine yönelik bilgilendirmeler yapıldı.