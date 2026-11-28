ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Önder Artuk oldu
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Önder Artuk seçildi.
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına Önder Artuk seçildi.
ATSO binasında yönetim kurulu başkanlığı, meclis başkanlığı ve üyelikleri için seçim yapıldı.
Toplam 87 oyun kullanıldığı seçimde mavi listenin adayı Önder Artuk, 48 oy alarak ATSO’nun yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Meclis başkanlığına ise Asım Bozca seçildi.
Artuk, gazetecilere, ATSO seçiminin ikinci aşamasının tamamlandığını belirterek, "Artık seçim bitti. Bundan sonra birlik ve beraberlik zamanı. Şimdi Afyonkarahisar için çalışacağız." dedi.
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