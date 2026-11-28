Artuk, gazetecilere, ATSO seçiminin ikinci aşamasının tamamlandığını belirterek, "Artık seçim bitti. Bundan sonra birlik ve beraberlik zamanı. Şimdi Afyonkarahisar için çalışacağız." dedi.

Toplam 87 oyun kullanıldığı seçimde mavi listenin adayı Önder Artuk, 48 oy alarak ATSO’nun yeni yönetim kurulu başkanı oldu. Meclis başkanlığına ise Asım Bozca seçildi.

ATSO binasında yönetim kurulu başkanlığı, meclis başkanlığı ve üyelikleri için seçim yapıldı.

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