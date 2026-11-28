Afyonkarahisar'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'da devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
C.A. (32) idaresindeki 32 FT 178 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Eskişehir kara yolu Yarımca köyü mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü C.A. yaşamı yitirdi, araçtaki E.G. (35) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
E.G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yapılan incelemenin ardından sürücü C.A'nın cenazesi morga götürüldü.
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