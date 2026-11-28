Çocuk Evleri Sitesi’nde gerçekleştirilen programa Emirdağ Kaymakamı Adem Topaca, İl Sosyal Hizmetler Müdürü Bilal Erdoğan, şehit aileleri ve çocuklar katıldı. Etkinlik kapsamında şehit aileleri ve çocuklarla bir araya gelinerek paylaşma, dayanışma ve iyilik duygularının önemine dikkat çekildi.

Afyonkarahisar'da "İyilik Var Projesi" kapsamında şehit aileleri ile 06 yaş grubundaki çocukların katılımıyla etkinlik düzenlendi.

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