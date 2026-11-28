Meteorolojiden Afyonkarahisar ve bölgesi için soğuk hava ile birlikte kar yağışı uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bölgede hafta sonu mevsim normalleri civarına çıkması beklenen hava sıcaklıklarının, 30 Kasım Pazartesi gününden itibaren hissedilir derecede azalacağı belirtildi. Soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceği kaydedildi.

Soğuk hava ile birlikte bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, yağışların ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği bildirildi. Yapılan değerlendirmelere göre, 30 Kasım4 Aralık tarihleri arasında Afyonkarahisar'da en düşük hava sıcaklığının eksi 5 dereceye kadar düşmesinin beklendiği belirtilerek vatandaşların buzlanma, don ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olmaları istendi.