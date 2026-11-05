Bolvadin'de '2. Yönetici Akademileri Programı' gerçekleştirildi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 2. Yönetici Akademileri programı gerçekleştirildi.

Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, AKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Göçen, okul yöneticilerine "Okul Yönetiminde Yeni Paradigma: Dijitalleşme, Yapay Zekâ ve Liderlik" konulu konferans verdi. Konferansta dijitalleşme, yapay zekânın eğitimde kullanımı ve modern okul yöneticiliği ele alındı.

Program sonunda İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Doç. Dr. Göçen’e katkılarından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.