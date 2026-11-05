Bolvadin'de '2. Yönetici Akademileri Programı' gerçekleştirildi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 2. Yönetici Akademileri programı gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında 2. Yönetici Akademileri programı gerçekleştirildi.
Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda, AKÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Göçen, okul yöneticilerine "Okul Yönetiminde Yeni Paradigma: Dijitalleşme, Yapay Zekâ ve Liderlik" konulu konferans verdi. Konferansta dijitalleşme, yapay zekânın eğitimde kullanımı ve modern okul yöneticiliği ele alındı.
Program sonunda İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, Doç. Dr. Göçen’e katkılarından dolayı teşekkür ederek hediye takdim etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.