Büyük Taarruz'un 104. yıl dönümü dolayısıyla Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nde tören düzenlendi

İnönü ve Sakarya muharebelerinde görev alan Albay Reşat Çiğiltepe'ye Büyük Taarruz'da 57. Tümen Komutanlığı görevinin verildiğini aktaran Palut, "Reşat Bey komutasındaki 57. Tümenin Büyük Taarruz planı kapsamındaki görevi, Çiğiltepe'yi taarruzla ele geçirmek ve bölgedeki düşmanı imha etmektir." ifadesini kullandı.

Törende, Jandarma Astsubay Nuran Palut, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.