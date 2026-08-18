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        Deniz Feneri Derneği Afyonkarahisar'da geçici mağaza açtı

        Deniz Feneri Derneği tarafından Afyonkarahisar'da geçici mağaza açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 17:19 Güncelleme:
        Deniz Feneri Derneği Afyonkarahisar'da geçici mağaza açtı

        Deniz Feneri Derneği tarafından Afyonkarahisar'da geçici mağaza açılışı gerçekleştirildi.

        Mağazada, ayakkabı, kıyafet, yardım kolileri gibi ailelerin ihtiyaç duyabileceği pek çok ürün bulunuyor.

        Diğer mağazalarda olduğu gibi bu sistemin uygulandığı mağazada da barkod okutularak ürün derneğin stoklarından düşülecek ve ailenin dosyasına işlenecek.

        Açılışta konuşan Deniz Feneri Derneği Genel Sekreter Coşkun Yıldız, "Bizim kasamızda para geçmiyor, dua geçiyor." dedi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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