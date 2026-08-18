Deniz Feneri Derneği Afyonkarahisar'da geçici mağaza açtı

Deniz Feneri Derneği tarafından Afyonkarahisar'da geçici mağaza açılışı gerçekleştirildi.

Mağazada, ayakkabı, kıyafet, yardım kolileri gibi ailelerin ihtiyaç duyabileceği pek çok ürün bulunuyor.

Diğer mağazalarda olduğu gibi bu sistemin uygulandığı mağazada da barkod okutularak ürün derneğin stoklarından düşülecek ve ailenin dosyasına işlenecek.

Açılışta konuşan Deniz Feneri Derneği Genel Sekreter Coşkun Yıldız, "Bizim kasamızda para geçmiyor, dua geçiyor." dedi