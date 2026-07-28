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        Dünya Motokros Şampiyonası, spor turizmine katkı sağlıyor

        ARİF YAVUZ - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Türkiye'nin Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ve NG Afyon MotoFest'i sevdiğini belirterek, "Afyonkarahisar, yüz binlerce insanın sporla, sanatla ve kültürle buluşma noktası oldu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Dünya Motokros Şampiyonası, spor turizmine katkı sağlıyor

        ARİF YAVUZ - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Türkiye'nin Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP) ve NG Afyon MotoFest'i sevdiğini belirterek, "Afyonkarahisar, yüz binlerce insanın sporla, sanatla ve kültürle buluşma noktası oldu." dedi.


        Afyonkarahisar Motorsporları Merkezi, MXGP'nin 17. ayağı ile NG Afyon MotoFest'e 2-6 Eylül'de ev sahipliği yapacak.


        Farklı bir organizasyon nedeniyle kente gelen TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, AA muhabirine, MXGP'nin 9 yıldır Afyonkarahisar'da gerçekleştirildiğini söyledi.

        Organizasyonun sadece sportif bir etkinlik olmadığını dile getiren Akülke, "Aynı zamanda içinde NG Afyon MotoFest'i barındıran, sporu, sanatı ve gençleri bir araya getiren entegre bir gençlik festivali. Festival sayesinde yüz binlerce kişiyi Afyonkarahisar'da ağırlıyoruz. Bunun yanı sıra hem Afyonkarahisar'ı hem de ülkemizi dünyada en üst düzeyde tanıtıyoruz." diye konuştu.




        - "Türkiye, MXGP ve NG Afyon MotoFest'i sevdi"


        Akülke, organizasyonun hayata geçirilmesinde Afyonkarahisar Valiliği ve Afyonkarahisar Belediyesi başta olmak üzere TMF'nin, kulüplerin ve çalışanların büyük emeklerinin olduğunu dile getirdi.

        Afyonkarahisar'ın yıllar içinde motosiklet sporlarının önemli merkezlerinden biri haline geldiğini ve Türkiye'nin spor turizmine önemli katkı sunduğunu aktaran Akülke, şunları kaydetti:

        "Biz Afyonkarahisar'ı sevdik, Afyonkarahisar da bizi sevdi. Türkiye, MXGP ve NG Afyon MotoFest'i sevdi. Afyonkarahisar, yüz binlerce insanın sporla, sanatla ve kültürle buluşma noktası oldu. Artık izleyici sayısında belirli bir hedefe odaklanmak yerine, mümkün olduğunca kimseyi dışarıda bırakmamaya çalışıyoruz. Yerimiz de yeterli olmamaya başladı. Bununla ilgili önlemler alıyoruz, çalışmalar yapıyoruz. İnşallah, yine yüz binleri Afyonkarahisar'da buluşturacağız."




        - "Dünyanın 25 farklı ülkesinden sporcu geliyor"

        Akülke, MXGP'de her yıl yarışma kategorilerinden 1-2 tanesinin şampiyonlarının Afyonkarahisar'da belli olduğunu vurguladı.

        Bu yıl da şampiyonun Afyonkarahisar'da belli olmasını umut ettiklerine değinen Akülke, şöyle konuştu:

        "Dünya Motokros Şampiyonası'na dünyanın 25 farklı ülkesinden sporcu geliyor. Sporcuların yanı sıra taraftarları da ülkemize geliyor. Biz bu sayının daha fazla artmasını istiyoruz. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) yetkilileri ve yurt içinden çok sayıda davetlimiz olacak. Pist konusunda bu sene de yine ufak tefek değişikliğimiz olacak ama önümüzdeki 10'uncu yılımızda Afyonkarahisar'da daha farklı bir motokros pistini hep beraber göreceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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