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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelinin ifadesine ulaşıldı

        FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelinin ifadesine ulaşıldı

        CANAN TÜKELAY - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Özcan Atlı'nın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 13:42 Güncelleme:
        FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu belirlenen şüphelinin ifadesine ulaşıldı

        CANAN TÜKELAY - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu tespit edilen ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Özcan Atlı'nın savcılıktaki ifadesine ulaşıldı.

        Afyonkarahisar'da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan Özcan Atlı (33) savcılıktaki ifadesinde, terörist Burkay Karatepe'yi yaklaşık 2 yıl kadar önce teyzesinin oğlunun yanında inşaat işlerinde amelelik yaparken tanıdığını söyledi.

        Karatepe'nin kendisini "Salih" olarak tanıttığını ifade eden Atlı, "Zaman içerisinde Salih ustayı yani Burkay Karatepe'yi günlük ücret karşılığı amelelik yapması için iş yerimde ve inşaatlarda çalıştırdım. Salih usta diye tanıdığım Burkay'ın yalnız yaşadığını ve gariban biri olduğunu kendi anlatımlarından ve tavırlarından anladım. Ramazan ayında kendisine erzak yardımında bulunuyordum, Kurban Bayramı'nda da kendisine et yardımında bulunuyordum." dedi.

        - Karatepe'ye telefon ve GSM hattı verdiğini itiraf etti

        Burkay Karatepe'yi bazı günlerde Yarenler Mahallesi'ndeki evine götürdüğünü, aralarında zamanla samimiyet oluştuğunu dile getiren Atlı, şunları kaydetti:

        "Birkaç defa da kendisi ile Hıdırlık mevkisinde alkol almışlığımız olmuştur. 31 Temmuz 2026 günü Salih usta olarak tanıdığım Burkay, beni kayıtlı numarasından farklı bir numaradan arayarak ev sahibiyle aralarında anlaşmazlık olduğunu, bu nedenle yeni bir ev aradığını söyledi. Ben Salih ustayı İmaret Camisi'nin önünden aldım, sonra yemek yedik. Yemek yediğimiz sırada İnaz Deprem Evleri'nde ev bulduğunu söyledi, kendisini oraya bıraktım. Evine geldiğimizde oranın boş olduğunu, kimselerin oturmadığını hatta pencerelerin kırık olduğunu gördüm. Sadece bir tane çekyat vardı. Ben Salih ustaya 'elektrik, su olmadan nasıl yaşayacaksın?' diye sorduğumda 'ben burada 3-4 gün geçici olarak kalacağım, buradan manzara izleyeceğim' dedi. Bana telefon olup olmadığını sordu. Ben de iş yerinde kullanılmayan, iPhone 7 marka cep telefonunu ve içerisinde takılı olan GSM hattını kendisine verdim. Orada bulunduğum esnada beraber viski içtik, ardından onun yanından ayrılıp evime geçtim."

        İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Muğla'nın Marmaris ilçesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünde bulunan timdeki firari Burkay Karatepe'nin Afyonkarahisar'da yakalandığını 1 Ağustos'ta duyurmuştu. Karatepe, Afyonkarahisar'daki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Muğla'ya götürülmüştü.

        Burkay Karatepe ile irtibatlı olduğu belirlenen Özcan Atlı ise Afyonkarahisar'da 1 Ağustos'ta polis ekiplerince gözaltına alınmış, ertesi gün çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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