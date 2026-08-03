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        Afyonkarahisar'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 00:39 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da evde çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        İlçeye bağlı Başağaç köyünde, F.İ'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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