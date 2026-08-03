Afyonkarahisar'da evde çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü. İlçeye bağlı Başağaç köyünde, F.İ'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

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