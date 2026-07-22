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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 17:01 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

        Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

        Bayraktepe Mezarlığı'nın üst kısmında bulunan engebeli arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 8 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, dozer ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Yangında, bölgedeki iki bağ evi zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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