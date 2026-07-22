GÜNCELLEME - Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'da otluk alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.



Bayraktepe Mezarlığı'nın üst kısmında bulunan engebeli arazideki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine 8 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz, dozer ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.



Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.



Yangında, bölgedeki iki bağ evi zarar gördü.



