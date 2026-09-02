Hocalar'da yaralı bulunan puhu kuşu koruma altına alındı

Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde tarım arazisinde yaralı halde bulunan puhu kuşu, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından doğaya salınacak.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılan ihbarı değerlendiren ekipler, tarım arazisinde yaralı bir puhu kuşu bulunduğunu belirledi.

​Bölgeye giden kurum personeli tarafından ilk kontrolü yapılan yaralı kuş, gerekli tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yürütülmesi amacıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü Sandıklı Şube Şefliği ekiplerine teslim edildi.

​Yetkililer, puhu kuşunun tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.