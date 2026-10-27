İki ilçenin eğitim kalitesinin arttırılması hedefleniyor
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Bolvadin ilçelerinde eğitim kalitesinin arttırılması için bir araya gelindi.
Afyonkarahisar’ın Emirdağ ve Bolvadin ilçelerinde eğitim kalitesinin arttırılması için bir araya gelindi.
Bolvadin İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, eğitime katma değer sağlayan projeleri ve örnek idarecilik anlayışıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Keleş, komşu ilçe Emirdağ’a gerçekleştirdiği kapsamlı çalışma ziyaretinde, eğitimde iş birliği köprülerini güçlendirdi. Kurumlar arası iletişime verdiği önem ve sahada, birebir yürüttüğü özverili çalışmalarla tanınan Keleş, Emirdağ İlçe Millî Eğitim Müdürü Gürkan Emeksiz’i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen samimi görüşmede, iki ilçe arasında eğitim kalitesini artıracak ortak projeler ve geleceğe yönelik stratejik çalışmalar masaya yatırıldı.
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