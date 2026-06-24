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        Isparta'da ölü bulunan gençlerden birinin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta ölü bulunan gençlerden Cansu Zengin'in cenazesi, Afyonkarahisar'da toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2026 - 19:08 Güncelleme:
        Isparta'da ölü bulunan gençlerden birinin cenazesi Afyonkarahisar'da defnedildi

        Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki hafif ticari araçta ölü bulunan gençlerden Cansu Zengin'in cenazesi, Afyonkarahisar'da toprağa verildi.


        Isparta'daki hastanede otopsi işlemleri tamamlanan Zengin'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.

        Genç kızın cenazasi, memleketi Çay ilçesindeki Çarşı Camisi'ne getirildi.


        Zengin'in yakınları, burada taziyeleri kabul etti.

        İkindi namazına müteakip kılınan namazın ardından genç kızın cenazesi, Asri mezarlığa defnedildi.

        - Olay

        Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Akpınar köyü mevkisinde park halindeki 32 EA 033 plakalı hafif ticari araçta Cansu Zengin (22) ile Ufuk Erdoğan'ın (23) hayatını kaybettiği belirlenmişti.

        Gençlerin cenazeleri, otopsi için hastane morguna götürülmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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