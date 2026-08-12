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        Kadın usta kentin kültürünü tespihlere yansıtıyor

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da tespih ustası Hatice Uçkun, farklı figür ve tasarımlarla şekillendirdiği tespihleri geleneksel el işçiliğiyle buluşturarak sanat eserine dönüştürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2026 - 11:10 Güncelleme:
        Kadın usta kentin kültürünü tespihlere yansıtıyor

        CANAN TÜKELAY - Afyonkarahisar'da tespih ustası Hatice Uçkun, farklı figür ve tasarımlarla şekillendirdiği tespihleri geleneksel el işçiliğiyle buluşturarak sanat eserine dönüştürüyor.

        37 yaşındaki Uçkun, kuyumculuk ve takı tasarımı bölümünden mezun olduktan sonra belediyede açılan kursta tespih sanatını öğrendi.

        Uçkun, kendisini daha sonra geliştirerek Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Afyonkarahisar Olgunlaşma Enstitüsü'nde usta öğretici oldu.

        - "Tespih sanatında sabır çok önemli"

        Kente özgü ürünlerden hazırladığı tespihlerin satışını yapan Hatice Uçkun, AA muhabirine, 12 yıldır tespih sanatıyla uğraştığını söyledi.

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        Geleneksel Türk tespih sanatını yapmanın kendisi için gurur verici olduğunu anlatan Uçkun, şöyle konuştu:

        "Amacım Türk-İslam motifi Osmanlı desenlerini kullanmak. Bu motifleri kullanarak tespihlere kültürümüzü yansıtmak istiyorum. Tespihlerde genelde haşhaş, lale figürü, kiraz çekirdeği gibi farklı tasarımlar kullanıyorum. Buradaki tespihlerin hepsi özel tasarım ve her birinin ayrı bir örneği yok. Bir ay boyunca üzerinde çalıştığım tespihlerim de var. Tespih sanatında sabır çok önemli. Sevmeyen bu sanat da ilerleyemiyor."

        - "Tespih sadece günlük hayatta kullanılan bir obje değil"

        Enstitü Müdürü Mine Yalavaç Saban da enstitü olarak kültürel mirası korumak, gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını belirtti.

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        Tespih sanatının da bu mirasın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Saban, şunları kaydetti:

        "Tespih sadece günlük hayatta kullanılan bir obje değil. Sabrın, ustalığın ve el emeğinin bir yansımasıdır. Atölyede geleneksel teknikleri yaşatarak bu sanatı günümüze taşıyoruz. Aynı zamanda genç kuşaklara aktarmaya gayret ediyoruz. Her bir tespihte Anadolu'nun kültürel birikimini ve zanaatkarlık geleneğini görmek mümkündür. Amacımız bu değerleri koruyarak ülkenin zengin kültürünü tanıtmak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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