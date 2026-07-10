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        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri LGS sınavında tam puan alan Musab Çınar, çeyrek altınla ödüllendirildi

        LGS sınavında tam puan alan Musab Çınar, çeyrek altınla ödüllendirildi

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan Musab Çınar Esiringü, çeyrek altınla ödüllendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 15:18 Güncelleme:
        LGS sınavında tam puan alan Musab Çınar, çeyrek altınla ödüllendirildi

        Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşayan ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavda 500 tam puan alan Musab Çınar Esiringü, çeyrek altınla ödüllendirildi.

        Alkasan Ortaokulu'ndan mezun olan Esiringü, LGS sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ali Keleş, sonuçların açıklanmasından sonra Esiringü ile ailesini ve okul müdürünü makamına davet etti.

        Keleş, Bolvadin'e gurur yaşatan Esiringü'yü, ailesini ve öğretmenlerini tebrik etti.

        Esiringü'ye başarılar dileyen Keleş, öğrenciyi çeyrek altınla ödüllendirdi.

        Öte yandan Afyonkarahisar il merkezindeki iki özel okulda 2 öğrencinin de LGS sınavında tam puan aldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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