NG Afyon Motofest 2 Eylül'de başlayacak

Afyonkarahisar'da 14 konser ve 50'ye yakın etkinliğin gerçekleştirileceği NG Afyon Motofest, 2-6 Eylül'de spor ve eğlence tutkunlarını buluşturacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Arabica Coffee'nin katkılarıyla 2-6 Eylül 2026'da gerçekleştirilecek festivalde 14 konser ve 50'ye yakın etkinlik gerçekleştirilecek.

Dünyanın en önemli motokros organizasyonlarından MXGP Türkiye ile eş zamanlı düzenlenecek NG Afyon Motofest, beş gün boyunca ziyaretçilerine adrenalin, müzik ve eğlenceyi bir arada yaşatacak.

Festival alanında kamp çadırları ve karavan alanları oluşturulurken, akrobasi şovları, sahne performansları ve çeşitli interaktif etkinlikler de festival boyunca ziyaretçilerle buluşacak.

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Festival kapsamında Türkiye'nin sevilen sanatçı ve müzik grupları beş gün boyunca sahne alacak. Farklı müzik türlerini bir araya getiren konser programında genç sanatçıların yanı sıra Türk müziğinin önemli isimleri de yer alacak.

NG Afyon Motofest 2026 konser programı ise şöyle:

2 Eylül: Selçuk Balcı, Emre Fel, Motive

3 Eylül: M Lisa, Sefo, Demet Akalın

4 Eylül: Selin, Pentagram, Ceza

5 Eylül: Emre Altuğ, Derya Bedavacı

6 Eylül: Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz