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        Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılanlar Afyonkarahisar'a ulaştı

        Arnavutköy Belediyesince 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan sporcular, Afyonkarahisar'a geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu'na katılanlar Afyonkarahisar'a ulaştı

        Arnavutköy Belediyesince 15 Temmuz şehitlerini anmak amacıyla düzenlenen "Şehit Ömer Halisdemir Bisiklet Turu" kapsamında İstanbul'dan yola çıkan sporcular, Afyonkarahisar'a geldi.

        Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit düşenleri ve yaralananları anmak amacıyla bu yıl 10'uncusu yapılan bisiklet turu kapsamında Afyonkarahisar'a ulaşan bisikletliler, Anıtpark önünde karşılandı.

        Arnavutköy Belediyesi Spor Müdürü Mahmut Okur, burada Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Bedir Deveci'ye plaket takdim etti. Daha sonra Deveci de Okur ile sporculara, şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ulaştırılmak üzere toprak verdi.

        Deveci, AA muhabirine, 15 Temmuz'un 10'uncu seneidevriyesinde bu ruhu yaşamak, unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak için bu organizasyonların önemli olduğunu söyledi.

        Başta Halisdemir olmak üzere bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Deveci, "Rabb'im, bir daha 15 Temmuz gibi bir darbe girişimini vatanımıza ve milletimize yaşatmasın. Organizasyonu düzenleyen Arnavutköy Belediyesine teşekkür ediyoruz." dedi.

        - "Bu darbe girişimini unutturmamak istiyoruz"

        Okur da bisiklet turunun 4'üncü gününde Afyonkarahisar'da güzel bir şekilde karşılandıklarını vurguladı.

        Unutturmak istemedikleri bu darbe girişiminin 10'uncu yılında düzenledikleri bisiklet turunda o geceyi hatırlamayan genç sporcularının da bulunduğunu aktaran Okur, "Hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu darbe girişimini unutturmamak istiyoruz. Ülkenin bir daha böyle duruma düşmemesi için sporla da bunun farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Afyonkarahisar etabında Deveci, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nedim Aslan ve Okur'un verdiği startın ardından bisikletliler, Konya ve Aksaray'ı geçerek 15 Temmuz'da Niğde'de olacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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